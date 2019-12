Robert Lewandowski doczekał się kolejnego wyróżnienia. Serwis whoscored.com umieścił go w najlepszej jedenastce dekady Bayernu Monachium. Klasyfikacja układana była ze względu na statystyki i średnią wysokość not, którą serwis wystawia po każdym spotkaniu.

Nie ma wątpliwości, że Robert Lewandowski jest obecnie jedną z największych piłkarskich gwiazd na świecie. Nic więc dziwnego, że Polak regularnie jest wyróżniany i umieszczany na czele licznych zestawień. Zwłaszcza, że w tym sezonie imponuje znakomitą formą bijąc kolejne rekordy.

Serwis whoscored.com umieścił Lewandowskiego w jedenastce dekady Bayernu Monachium. „Choć Bayern miał w ostatnich latach kilku znakomitych strzelców, nie może być dyskusji co do tego, kto znajdzie się na środku ataku. Od pojawienia się w Bayernie tylko podkręca swoje statystyki. Jest nie do zastąpienia” – czytamy w uzasadnieniu.

Obok Lewandowskiego w drużynie znalazło się wiele gwiazd, które w ostatnich dziesięciu latach grały w Bayernie. Wielu z nich pamiętało 2013 rok, gdy Bawarczycy po raz ostatni triumfowali w Lidze Mistrzów. I chociaż Polaka wówczas nie było jeszcze w drużynie to nie mogło być wątpliwości, że to właśnie on zajął miejsce na środku ataku.

Oto jedenastka dekady Bayernu Monachium według serwisu whoscored.com:

Bramkarz : Manuel Neuer

: Manuel Neuer Obrońcy : Philipp Lahm, Mats Hummels, Javi Martinez, David Alaba

: Philipp Lahm, Mats Hummels, Javi Martinez, David Alaba Pomocnicy : Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger, Thiago, Toni Kroos, Frank Ribery

: Arjen Robben, Bastian Schweinsteiger, Thiago, Toni Kroos, Frank Ribery Napastnik: Robert Lewandowski

Źr.: whoscored.com