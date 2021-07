Robert Lewandowski odpoczywa obecnie po sezonie w Bundeslidze i meczach na Euro 2020. Wraz z żoną udał się najpierw na Majorkę, a następnie do Włoch. Właśnie w Italii doszło do zabawnej sytuacji z jego udziałem.

Robert Lewandowski ma za sobą bardzo wyczerpujący sezon. W Bundeslidze pobił rekord Gerda Muellera, strzelając 41 bramek w jednym sezonie. Polak wraz z Bayernem Monachium zdobył również Mistrzostwo Niemiec.

Sukcesu niestety nie udało się powtórzyć z reprezentacją, ponieważ Biało-Czerwoni odpadli z Mistrzostw Europy już na etapie fazy grupowej. Lewandowski robił, co mógł, strzelił trzy bramki, ale to nie wystarczyło, by Polska wyszła z grupy.

Teraz wraz z żoną Lewandowski odpoczywa na wakacjach. Para najpierw udała się na Majorkę, a następnie do Włoch. I to właśnie z Italii pochodzi nagranie, jakie Anna Lewandowska zamieściła na swoim InstaStory.

Widać na nim, że podczas spaceru ktoś woła Lewandowskiego, a następnie podaje mu piłkę. Ten kilka razy podbija ją nogą, następnie barkiem, i odgrywa z powrotem. „Lewandowski w czwartkowe popołudnie, spacerując po włoskich ulicach, zagrał w piłkę z miejscowymi” – czytamy na profilu Lewandowski Brasil na Twitterze.

📸 | Lewandowski nesta tarde de quinta, passeando por ruas italianas e jogando um pouco de futebol com os moradores! 🇮🇹⚽️



📲: annalewandowskahpba pic.twitter.com/JGAmYABXfa — Lewandowski Brasil (@lewanbrasil) July 8, 2021

Żr.: Twitter/Lewandowski Brasil