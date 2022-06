Robert Lewandowski był w poniedziałek gościem w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego w Onecie. Jedno z pytań dotyczyło zarobków piłkarzy. Napastnik reprezentacji Polski odpowiedział zdecydowanie.

Podczas rozmowy Kuba Wojewódzki zapytał Roberta Lewandowskiego o zarobki piłkarzy. Mówił o tym w kontekście zarobków Polaka, który obecnie jest najlepiej opłacanym graczem w Bundeslidze, ale też kosmicznych kontraktów takich gwiazd, jak Kylian Mbappe. „Wiesz co, nie chcę się teraz podlizać osobom, które są przeciwko temu i powiedzieć: tak, piłkarze zarabiają za dużo. No nie oszukujmy się, każdy chce zarabiać jak najwięcej, im więcej się da. Jeśli chodzi o zarobki, to nie powiem ci, że za dużo, za mało. Jeśli ktoś chce tyle zapłacić, to jego decyzja. Oczywiście to są mega pieniądze” – powiedział Lewandowski.

Zawodnik został też zapytany, czy pieniądze go krępują. „Nie” – odpowiedział zdecydowanie. „Dlaczego mają mnie krępować pieniądze? Ja się nie wstydzę tego, że zarabiam, że ktoś mi tyle daje. Oczywiście są zawody, które uważam, że też powinny więcej zarabiać, bo są ważniejsze od bycia piłkarzem. Lekarze, policjanci, strażacy, nauczyciele zdecydowanie. Z własnego doświadczenia i z pierwszej ręki wiem, jak to wygląda i jak najbardziej jestem tutaj za tym, żeby takie ważne, jak nie najważniejsze zawody zarabiały więcej. Ale też nie będę mówił, że piłkarz powinien mniej zarabiać, bo inni zarabiają mniej i będę im się dopasowywał” – stwierdził.

Czytaj także: Lewandowski zdenerwował władze Bayernu? Mocne słowa o Polaku. „Tak być nie może”

Źr.: Onet