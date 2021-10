Pogłoski o transferze Roberta Lewandowskiego regularnie pojawiają się od lat. Polski napastnik jest w znakomitej formie i śrubuje swoje własne rekordy. Trudno się więc dziwić, że kolejka drużyn, które chciałyby zobaczyć go u siebie, jest bardzo długa.

Od lat mówi się, że Robert Lewandowski miałby trafić do Realu Madryt. Dziś ten scenariusz wydaje się coraz mniej realny. Królewscy mają być skoncentrowani przede wszystkim na pozyskaniu Kyliana Mbappe, który, według medialnych doniesień, już latem chciał odejść z Paris Saint-Germain. Tak się jednak nie stało i już w przyszłym roku Francuz będzie mógł zmienić klub na zasadzie wolnego transferu.

Wciąż jednak nie brakuje drużyn, które chciałyby zobaczyć u siebie Roberta Lewandowskiego. I trudno się dziwić – Polak wciąż imponuje formą, w dziewięciu spotkaniach Bayernu Monachium w tym sezonie zdobył już 13 goli. I nic nie wskazuje na to, by miał się zatrzymać.

Jak donosi portal Le10Sport.com, pozyskaniem Lewandowskiego ma być zainteresowane PSG. To właśnie Polak miałby zastąpić Kyliana Mbappe w przypadku jego ewentualnego transferu do Realu. I chociaż Bayern Monachium wyraźnie zaznacza, że nie sprzeda polskiego napastnika przed końcem kontraktu, to wiadomo, że paryski klub potrafi być bardzo przekonujący. To byłaby również fantastyczna okazja dla samego Lewandowskiego, by zagrać u boku takich gwiazd jak Neymar czy Leo Messi.

Żr.: Sport.pl