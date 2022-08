Robert Lewandowski udzielił wywiadu oficjalnej stronie internetowej Primera Division. Podczas rozmowy złożył obietnicę kibicom Barcelony.

Robert Lewandowski ma już za sobą debiut w barwach FC Barcelony w oficjalnym meczu. Polak wystąpił w rozgrywanym na Camp Nou starciu, w którym rywalem Blaugrany był zespół Ray Vallecano. „Lewy” gola nie zdobył, a mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Niedawno „Lewy” udzielił wywiadu oficjalnej stronie internetowej ligi Primera Division. Podczas rozmowy złożył kibicom Blaugrany ważną obietnicę. Polak stwierdził bowiem, że najwyższy czas, by Barcelona zdobyła jakieś trofeum.

– FC Barcelona była zbyt długo bez trofeów i to doskonały moment, by zdobyć jakiś tytuł. Jestem przekonany, że tak właśnie będzie – powiedział były gracz Bayernu Monachium oraz kapitan reprezentacji Polski.

Lewandowski: nie chciałem grać całe życie w jednej lidze

Polak zdradził również, dlaczego zdecydował się odejść z Bayernu Monachium. Jak przyznał, miał dość gry w jednej lidze i potrzebował zmiany. Remedium miał być właśnie, zrealizowany ostatecznie, transfer do FC Barcelony.

– Nie chciałem grać całe życie w jednej lidze, choć w Bundeslidze wszystko było w porządku – oświadczył Robert Lewandowski w rozmowie z portalem Primera Division nie bawiąc się w dyplomację.

– Wiedziałem, że to był odpowiedni czas na odejście, przejście do Barcelony i zrobienie kolejnego kroku. Zawsze marzyłem o grze w Hiszpanii. To dla mnie idealny moment i ogromne wyzwanie, ale czuję, że jestem na to przygotowany – dodał napastnik.