Lewica najpewniej zagłosuje wspólnie z rządem za przyjęciem Krajowego Programu Odbudowy. Po dzisiejszym spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, politycy lewicy oświadczyli, że rząd zgodził się ich warunki. Negocjacje z rządem wywołują olbrzymie emocje wśród innych ugrupowań opozycyjnych.

We wtorek Lewica prowadziła rozmowy z rządem, które zakończyły się porozumieniem. „Po pewnych negocjacjach, rząd zgodził się na warunki Lewicy ws. Krajowego Planu Odbudowy” – powiedział po spotkaniu z premierem Robert Biedroń europoseł Lewicy.

Lewica jako warunki stawiała m.in. budowę 75 tys. tanich mieszkań na wynajem. „Wynegocjowaliśmy 850 mln euro na wsparcie szpitali powiatowych” – mówił Biedroń. „Przynajmniej 30 proc. środków z KPO trafi do samorządów” – wyliczał. „Dodatkowo trafi 300 mln euro do branż poszkodowanych w pandemii, w tym do gastronomicznej i hotelarskiej” – dodał.

Czytaj także: Ostry spór polityków Lewicy i PO w programie Olejnik. „Jeżeli zmarnujemy szansę, to nam ludzie tego nie wybaczą”

Biedroń stwierdził, że także „udało się uzgodnić szczegółowy plan wydatkowania”. „Chcemy patrzeń rządzącym na ręce, dlatego powstanie komitet monitorujący wydatki, zrzeszający związki zawodowe i przedstawicieli rządu” – dodał.

Lewica chwalona przez… rząd

„Rozmowy były bardzo konkretne” – podsumował spotkanie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. „Cieszymy się, że jest ugrupowanie, które poważnie podchodzi do sprawy, najważniejszej teraz dla Polaków” – mówił.

Do negocjacji odniósł się podczas konferencji prasowej także premier Mateusz Morawiecki. „To była kolejna dyskusja przeprowadzona z naszymi kolegami z ław opozycyjnych. Muszę podkreślić, że to jedyny klub, od którego otrzymaliśmy bardzo kompleksowe propozycje” – mówił premier Morawiecki.

Czytaj także: Przepychanki i krzyki na korytarzu w Sejmie. Iwona Hartwich nie wytrzymała: „Co pan robi!” [WIDEO]

„My nad tymi propozycjami się pochyliliśmy, debatowaliśmy we własnym gronie i dzisiaj przypieczętowaliśmy uzgodnienie w kilku zasadniczych obszarach” – dodał.

Źr. Polsat News