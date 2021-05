„Fakty” TVN przygotowały materiał na temat majątku premiera Mateusza Morawieckiego. Autor zwrócił uwagę, że ostatnio szef rządu bierze na celownik bogatych, a sam nie należy do biednych. Materiał nie spodobał się posłance Lewicy Annie Marii Żukowskiej…

Temat majątku premiera Morawieckiego poruszono w środowym wydaniu „Faktów” TVN. Autor materiału zwrócił uwagę na sposób, w jaki o zamożnych osobach wypowiadają się politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Widzowie mieli okazję zobaczyć m.in. wypowiedź wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Szef PiS tłumaczył, że bogaci „mają szeroką gamę wsparcia w sferze politycznej i medialnej”. – No ktoś musi bronić tych innych, a także tych średnich, którym się coś udało, a którzy nie budują sobie pałaców i nie pływają jachtami – mówił.

Dziennikarz TVN postanowił „pociągnąć” temat jachtów i postanowił pokazać na tym przykładzie, jakim majątkiem dysponuje premier Morawiecki. – Ma pieniądze, które starczyłyby na taki jacht motorowy (…) i jeszcze zostałby mu prawie milion – informuje lektor. W tle pojawia się nagranie z jachtem.

Widzowie dowiedzieli się, że szef rządu ma prawie 5 milionów złotych oszczędności i nieruchomości warte ponad 6,5 mln zł. Następnie przypomniano wypowiedź Morawieckiego o bogatych osobach.

-Wszyscy bogaci ludzie gdzieś mieszkają – i nie mieszkają na wyspach Bahama czy w Luksemburgu, tylko w Polsce. Korzystają z naszych dróg, chodników, szkół, służby zdrowia, czyli z infrastruktury budowanej przez całe społeczeństwo i często jest tak, że nie łożą na to odpowiednio do swoich zarobków. To nieuczciwe – podkreślił w rozmowie z „Wprost„.

Na materiał stanowczo zareagowała Anna Maria Żukowska z Lewicy. „Tymczasem TVN postanowiło zrównać poziomem do TVP Info” – ogłosiła posłanka. „W materiale prezentuje film z luksusowym jachtem z garażem na ponton. 'To jest jacht, który Mateusz Morawiecki MÓGŁBY MIEĆ ze swoich oszczędności'. Już lepiej było zrobić materiał o tym, ile mógłby kupić za to działek kokainy” – napisała.