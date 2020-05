W piątek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o odnotowaniu kolejny 153 zakażeń koronawirusem w Polsce. Najwięcej z nich miało miejsce w woj. śląskim. W porównaniu z wczorajszym raportem znacznie wzrosła liczba osób, które wyzdrowiały.

Aktualnie to województwo śląskie jest ogniskiem epidemii w skali całego kraju. W ostatnich dniach resort zdrowia informował, że to w tym regionie notuje się najwięcej nowych przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. Potwierdza to również najnowszy raport resortu zdrowia.

Na 153 nowe przypadki zakażenia, aż 71 dotyczy woj. śląskiego. Pozostałe odnotowano w na terenie województw: dolnośląskiego (22), wielkopolskiego (10), opolskiego (9), pomorskiego (9), małopolskiego (9), świętokrzyskiego (8), kujawsko-pomorskiego (5), zachodniopomorskiego (4), lubelskiego (3), podkarpackiego (2) i warmińsko-mazurskiego (1).

Od ostatniego raportu zmarła jedna osoba zakażona koronawirusem. To 57-latka z Raciborza, która miała choroby współistniejące. Ogólna liczba śmiertelnych przypadków w Polsce wynosi 756, przy łącznej liczbie 15 200 zakażonych.

W ciągu doby przybyło 322 osoby, które wyzdrowiały. Łącznie jest ich już 5184.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia