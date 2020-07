Lidl przygotował promocję, która z pewnością przyciągnie do sklepów miłośników piwa. Tylko dziś (sobota, 25 lipca) we wszystkich sklepach można otrzymać za darmo butelki piwa. Oczywiście konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków.

Promocje na piwo są w polskich sklepach niezwykle popularne. Szczególnie w okolicach letnich weekendów Polacy masowo wykupują trunki i sieci często decydują się na to, by to wykorzystać. Tym razem promocję dla klientów przygotował Lidl.

Tylko w sobotę 25 lipca w sklepach Lidl obowiązuje promocja polegająca na tym, że każdy klient kupując co najmniej cztery butelki piwa, drugie tyle dostanie za darmo. Oczywiście darmowe będą tańsze butelki, jednak promocja obowiązuje na wszystkie dostępne w ofercie piwa. Dzięki temu można je mieszać do woli.

Istotne jest, że aby skorzystać z rabatu, konieczne jest posiadanie karty Lidl Plus, którą można pobrać w Google Play oraz w App Store. Po instalacji należy aktywować w aplikacji kupon w promocji i przy kasie zeskanować kod QR.

Źr.: Lidl