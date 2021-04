Sieć sklepów Lidl postanowiła przygotować swoim dla swoich klientów prezent na majówkę. Robiąc zakupy w dyskoncie będzie można dostać cztery piwa za darmo.

Zbliża się weekend majowy. W tym czasie Polacy zwykle tłumnie ruszali w Polsce, by odpocząć od trudów codziennej pracy. Niestety, w tym roku ze względu na pandemię ich plany zostały mocno pokrzyżowane.

Rząd rozszerzył bowiem obostrzenia również na majówkę. Hotele i obiekty hotelarskie pozostaną zamknięte do 3 maja. Wszystko ze względu na obawę przed kolejnym skokiem zakażeń. Obecnie notujemy bowiem spadki zachorowań, dlatego polskie władze wolą dmuchać na zimne.

Promocje na majówkę przygotowują jednak dyskonty spożywcze. Internauci zwracają uwagę szczególnie na ofertę sieci sklepów Lidl, która dostępna będzie w piątek 30 kwietnia.

Lidl z prezentem na majówkę

Podczas zakupów w sklepie możemy liczyć na super bonus. 30 kwietnia jest szansa na to, by zgarnąć… cztery darmowe piwa. Jak to zrobić? Nie ma tam nic nowego, a klienci zapewne doskonale pamiętają zasady.

Promocja w następujący sposób: do kasy klienci zgłaszają się z 8 dowolnie wybranymi butelkami piwa, a od rachunku odejmowana jest łączna cena czterech najtańszych. Jest kierowana do użytkowników, którzy posiadają i korzystają z aplikacji Lidl Plus. Należy jedynie aktywować na niej odpowiedni kupon. Z akcji można skorzystać raz na każdą kartę lojalnościową.

Nie jest tajemnicą, że ci, którzy chcą mieć szerszy wybór piwa, powinni stawić się w sklepie w godzinach porannych. Oferta, którą przygotował Lidl obowiązuje bowiem do momentu wyczerpania zapasów. Chętnych natomiast z pewnością będzie sporo.