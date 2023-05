Tomasz Lis przeprasza za swój wpis. Publicysta zareagował na burzę, która wybuchła po jego słowach zaadresowanych do prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Jak przekonuje, niektórzy błędnie zinterpretowali jego słowa „komora dla Dudy i Kaczora”.

Poniedziałkowa decyzja prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu ustawy o powołaniu państwowej komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce w latach 2007-2022 spotkała się z powszechną krytyką.

Ostro zareagował zwłaszcza Tomasz Lis. Na koncie publicysty pojawiło się wiele wpisów, w których wyrażał swój sprzeciw i zaniepokojenie. Jeden z nich odbił się wielkim echem w mediach społecznościowych. „Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora” – napisał.

Zupełnie poważnie: jeśli ktoś wzywa do wysyłania swoich przeciwników do komór gazowych, nie powinno być dla niego miejsca w życiu publicznym.



Tomasza Lisa – i każdego, kto go usprawiedliwia – należy odtąd traktować tak jak „Jaszczura” Olszańskiego/Jabłonowskiego.



🦿Na margines. pic.twitter.com/RFN9BZQmrQ