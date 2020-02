Temat wydatków na onkologię w Polsce od kilku dni rozgrzewa do czerwoności opinię publiczną w Polsce. Głos w sprawie zabrał redaktor naczelny „Newsweek Polska” Tomasz Lis, który napisał o „skazaniu na śmierć” tysięcy osób. Jego opinia zbulwersowała byłego rzecznika rządu.

Sejm w ubiegłym tygodniu przyjął nowelizację ustawy abonamentowej, która przyznaje mediom publicznym rekompensatę w wysokości prawie 2 miliardów złotych. Jak się łatwo domyślić, takie rozwiązanie wywołało falę sprzeciwu po stronie opozycji.

Platforma Obywatelska zarzuca obozowi rządzącemu, że wydaje publiczne pieniądze na partyjną propagandę, podczas gdy epiej przeznaczyć je na leczenie onkologiczne. Rządzący bronią się, tłumacząc, że postawienie takiej alternatywy jest niesprawiedliwe, a PiS przeznacza na leczenie chory znacznie więcej pieniędzy, niż rząd PO-PSL.

Tomasz Lis o „skazaniu na śmierć tysięcy ludzi”. Były rzecznik rządu odpowiada

Teraz decyzja ws. rekompensaty dla TVP należy do prezydenta Andrzeja Dudy. „Jeśli Pan Duda skaże na smierć tysiące ludzi , by setki odrażających typów mogły zarabiać na oszczerstwach i kłamstwach, tostraci wszelki moralny tytuł do reelekcji” – napisał Tomasz Lis (pisownia oryginalna – red.).

Jeśli Pan Duda skaże na smierć tysiące ludzi , by setki odrażających typów mogły zarabiać na oszczerstwach i kłamstwach, tostraci wszelki moralny tytuł do reelekcji. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) February 17, 2020

Na wpis stanowczo zareagował były rzecznik rządy Beaty Szydło – Rafał Bochenek. „Przecież Wam nie chodzi i nigdy nie chodziło o zdrowie osób ciężko chorujących, w tym na choroby onkologiczne” – napisał. „Jak macie czelność grać ich losem i zbijać kapitał polityczny na ich osobistych, życiowych tragediach? Cynizm, obłuda, propaganda. ŻENADA” – dodał.

Do "uczciwości w kampanii" wzywa były producent dla TVP, który w poprzedniej kampanii prezydenckiej najperfidniej uderzył w rodzinę PAD – kłamstwem w córkę oraz grał pochodzeniem żony.

Żałosna hipokryzja. https://t.co/xIB5dE8JeL — Marcin Wątrobiński (@mar_watrobinski) February 17, 2020

Źródło: Twitter