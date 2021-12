Litwa ostrzega, że Białoruś może szykować kolejną eskalację z wykorzystaniem migrantów. Litewska minister spraw wewnętrznych Agne Bilotaite poinformowała, że Aleksander Łukaszenka nakazał usunięcie imigrantów z centrów logistycznych.

W ostatnich tygodniach zdecydowania zmalała liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Część imigrantów wróciła do państw, z których przybyli. Litwa ostrzega jednak, że może to być cisza przed burzą. Według informacji uzyskanych przez tamtejsze MSW, bardzo prawdopodobnie niebawem dojdzie do ponownej eskalacji napięcia.

Litwa ostrzegła w poniedziałek, że białoruskie służby otrzymały od swoich władz nakaz usunięcia imigrantów z zajmowanych przez nich centr logistycznych. Mowa m.in. o magazynach w pobliżu granicy z Polską. Możliwe więc, że niebawem dojdzie do szturmu na granicę na wielką skalę.

„Otrzymaliśmy informację, że prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka nakazał usunąć nielegalnych migrantów z magazynów, w których przebywają w okolicy przejścia granicznego Bruzgi oraz w Mińsku, więc wkrótce będą próby wypchnięcia tych migrantów na Litwę, Polskę i Łotwę – powiedziała szefowa litewskiego MSW Agne Bilotaite.

Minister dodała, że Litwa dysponuje szacunkami wskazującymi, że obecnie na Białorusi może przebywać około 3-4 tys. imigrantów.

