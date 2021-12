Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, jaki zarzut usłyszy dezerter, który zbiegł na Białoruś. Grozi mu kara długiego pozbawienia wolności.

„Emil C., żołnierz, który w ubiegłym tygodniu uciekł za granicę RP usłyszy zarzut dezercji” – poinformowała Skrzyniarz. Wyjaśniła, że za to przestępstwo grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności.

„To kolejny krok zmierzający do wszczęcia za podejrzanym poszukiwań listem gończym, w celu pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej za przestępstwo dezercji” – dodała rzeczniczka prokuratury. Dodano, że obecnie „działania prokuratury będą zmierzać do wdrożenia za podejrzanym poszukiwań listem gończym”.

W czwartek 16 grudnia mężczyzna zbiegł z wojska i przeszedł na stronę białoruską. Tam dezerter udzielił haniebnego wywiadu, w którym oczerniał polskie służby mundurowe. Jego słowa wykorzystuje propaganda reżimu białoruskiego.

Szef MON Mariusz Błaszczak zdymisjonował przełożonych dezertera.

