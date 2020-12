Angela Merkel potwierdziła doniesienia o tym, że rząd niemiecki wprowadzi twardy lockdown. Obostrzenia mają przeciwdziałać skutkom rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa. Od 16 grudnia do 10 stycznia zamknięte będą wszystkie sklepy, których działalność nie jest niezbędna do funkcjonowania.

Angela Merkel podczas spotkania z władzami krajowymi uzgodniła rządowy projekt dotyczący dalszych obostrzeń. Kanclerz poinformowała, że lockdown wchodzi w życie, bo od 16 grudnia do 10 stycznia otwarte mają być tylko te sklepy, które są niezbędne co codziennego życia, a także apteki i banki. Rząd zamknie szkoły, a wielu pracodawców zawiesi swoją działalność lub skieruje pracowników wyłącznie do pracy zdalnej. Władze zamkną również zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i salony tatuażu.

Minister finansów Niemiec Olaf Scholz zapowiedział, że rząd wesprze dotknięte tymi decyzjami przedsiębiorstwa kwotą około 11 miliardów euro miesięcznie. Firmy zmuszone do zamknięcia się będą mogły otrzymać zwrot 90 proc. kosztów stałych, czyli nawet o 500 000 euro miesięcznie więcej, niż dotychczas. – informuje Radio ZET.

Miękki lockdown się nie sprawdził

Obecne obostrzenia obowiązujące w Niemczech to tzw. „miękki lockdown”. Sklepy hurtowe i detaliczne pozostają otwarte, ale na jednego klienta musi przypadać co najmniej 10 metrów kwadratowych powierzchni handlowej.

„Miękki lockdown miał wpływ na ograniczenie pandemii, ale to nie wystarczyło” – powiedział premier Bawarii Markus Soeder. „Sytuacja wymknęła się spod kontroli” – dodał.

Sytuacja w Polsce

Tymczasem w Polsce Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 8 977 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Tym razem na czele zestawienia znalazło się województwo mazowieckie. Resort poinformował również o śmierci 188 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 49 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 139 osób” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 135 676 przypadków zakażenia koronawirusem. 22 864 osoby nie żyją a 858 895 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. Radio ZET; Polsat News