Kontrowersyjny smak lodów wymyślił Thomas Micolino. Lodziarnia z Niemiec oferuje klientom przysmak – lody „świerszczowe”. Autor pomysłu zdecydował się na ten ruch, kiedy tylko dopuszczono mąkę ze świerszczy do użytku w gastronomii.

Decyzja Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu stosowania mąki ze świerszczy do produkcji żywności wywołała ogrom komentarzy. Wielu internautów i komentatorów obawia się, że jest to wstęp do zmuszania ludzi do jedzenia… robaków. Inni przekonują, iż mamy do czynienia z manipulacją.

Tymczasem w Niemczech już pojawił się ktoś, kto postanowił wykorzystać zamieszanie. Thomas Micolino, właściciel lodziarni w Rino w Rottenbergu nad Neckarem wprawił w osłupienie wielu klientów. Chodzi o sprzedaż lodów o smaku świerszczy. „Przysmak” jest dodatkowo ozdobiony posypką z suszonych owadów. – Mam klientów, którzy codziennie przychodzą po gałkę świerszczowych – informuje zadowolony Micolino.

Lody świerszczowe. Jak reagują klienci?

Niemiecka agencja dpa informuje, że Micolino już wcześniej próbował kontrowersyjnych pomysłów. Wprowadzał m.in. lody z płatkami złota i deserki o smaku… wątróbki. – Jestem ciekawski i mam ochotę wszystkiego spróbować. Jadłem różne rzeczy, niektóre naprawdę dziwne, a świerszcze to coś, czego chciałem spróbować, także w postaci lodów – wyjaśnia autor pomysłów.

Micolino uważa, że jego nowe lody smakują wybornie. Jednak przyznaje, że klienci równie reagują na nowy produkt. Jedni są zaciekawieni i chcą spróbować. Inni nie ukrywają obrzydzenia, a nawet irytacji.

Przeczytaj również: