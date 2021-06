W dwie kolejne niedziele 20 i 27 czerwca zaplanowano w Łodzi akcję szczepień przeciw COVID-19 osób bezdomnych. Każdy chętny w mobilnym punkcie będzie mógł otrzymać jednodawkowy preparat firmy Johnson&Johnson. Z kolei w sobotę 12 czerwca pracownicy MOPS pomogą wyrobić dowód.

„Przeciw Covid-19 będą mogły się zaszczepić zarówno osoby osiadające jakikolwiek dokument potwierdzający tożsamość, znające swój numer PESEL, jak i ci, którzy nie mogą okazać się żadnym dokumentem. Ta druga grupa nie zostanie jednak odnotowana w systemie, ani nie otrzyma poświadczenia szczepienia” – poinformował w piątek rzecznik Caritas Archidiecezji Łódzkiej Tomasz Kopytowski.

Akcja szczepień przeciw Covid-19 dla osób w kryzysie bezdomności w Łodzi odbędzie się w dwie kolejne niedziele 20 i 27 czerwca w godz. 10-18. Zorganizowany przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego w Łodzi mobilny punkt stanie na Placu Katedralnym im. Jana Pawła II, przy okazji coniedzielnych spotkań w ramach Zupy na Pietrynie.

Organizatorzy akcji zachęcają, by osoby zdecydowane na szczepienie posiadały dokument tożsamości, bądź przynajmniej numer PESEL, by po zaszczepieniu trafić do systemu i otrzymać potwierdzenie. Kopytowski wskazał, że będzie ono pomocne jesienią i zimą przy dostaniu się do schroniska, czy noclegowni.

Zadbano także, by pomóc osobom bezdomnym w wyrobieniu dowodu osobistego lub sprawdzeniu numeru PESEL. Będzie to możliwe w najbliższą sobotę 12 czerwca w Delegaturze Łódź-Widzew UMŁ (ul. Piłsudskiego 100), gdzie w godz. 10:15-14:00 pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzą wywiad i wydadzą zasiłek celowy na zrobienie zdjęcia. Na miejscu będzie również fotograf. W razie potrzeby, pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich odszuka brakujące dane i pomoże wypełnić wniosek. Dokument ma być gotowy do odbioru przed drugą datą szczepień, czyli 27 czerwca.

Z kolei dla tych, którzy nie będą chcieli wyrabiać dowodu osobistego, a potrzebują jedynie odszukać swój numer PESEL, będzie możliwość jego sprawdzenia w systemie ewidencji. Numer PESEL będzie można sprawdzić również po 12 czerwca, w godzinach urzędowania Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. Piłsudskiego 100.

Rzecznik podkreślił, że Łódź jest jednym z pierwszych miast, gdzie organizowana jest akcja szczepień dla osób w kryzysie bezdomności, zwłaszcza pozostających poza schroniskami i noclegowniami. Inne miasta w Polsce organizują szczepienia głównie w oparciu o schroniska.

Akcję szczepień bezdomnych w Łodzi przygotowali wspólnie: Łódzki Urząd Wojewódzki, Urząd Miasta Łodzi, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Uliczna Misja Medyczna, Zupa na Pietrynie, Centrum Służby Rodzinie, Rada ds. rozwiązywania problemu bezdomności. (PAP)

Autor: Bartłomiej Pawlak