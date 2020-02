Do niezwykle groźnej sytuacji doszło na stacji benzynowej w Łodzi. 25-letnia kobieta cofała vanem i wjechała w dystrybutor gazu, co doprowadziło do rozszczelnienia instalacji. Kobieta musi się liczyć z możliwością postawienia jej zrzutów.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 8:00 rano na stacji paliw przy ulicy Kątnej w Łodzi. Moda kobieta cofając vanem, wjechała w dystrybutor gazu.

Na skutek uszkodzenia doszło do rozszczelnienia instalacji. Z terenu stacji ewakuowano 65 osób. Wezwani na miejsce strażacy zamknęli główny zawór gazu.

Okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratora wyjaśniają łódzcy policjanci. 25-latka może odpowiedzieć za nieumyślne spowodowanie zagrożenia katastrofą. Za taki czyn grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

