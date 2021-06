Minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem w programie „Tydzień z Radiem ZET”. Polityk pytany był między innymi o rozprzestrzenianie się wariantu koronawirusa Delta w naszym kraju. Stwierdził, że jeżeli po wakacjach będą pojawiały się ogniska zakażeń, może dojść do lokalnych lockdownów.

Od wielu tygodni obserwujemy znaczący spadek liczby zakażeń koronawirusem w naszym kraju. Rząd decyduje się na znoszenie kolejnych obostrzeń, przez cały czas promując akcję szczepień przeciw COVID-19. Jednocześnie uważnie przygląda się sytuacji między innymi w Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie mamy do czynienia ze wzrostem zakażeń spowodowanym bardziej zaraźliwym wariantem Delta.

Minister zdrowia na antenie Radia ZET nie ukrywał, że jeżeli w Polsce wariant Delta będzie znacząco się rozprzestrzeniał, może znów dojść do zaostrzenia przepisów. „Oczywiście, że poziom luzowania obostrzeń zależy od sytuacji epidemicznej” – stwierdził.

Adam Niedzielski pytany był o sytuację gmin w Polsce, gdzie jest bardzo niski współczynnik osób zaszczepionych. Minister zdrowia nie ukrywał, że po wakacjach w miejscach, gdzie będzie dochodziło do dużej liczby zakażeń, mogą pojawić się lockdowny. „Jeżeli po wakacjach będziemy mieli do czynienia z lokalnymi ogniskami koronawirusa, które będą wymykały się spod kontroli, to oczywiście, że tak” – powiedział.

Minister zdrowia po raz kolejny zaapelował również o szczepienie. „Dzisiaj rozpoczynamy program kontaktowania się z osobami, które się nie zaszczepiły. ZIdentyfikowaliśmy ponad milion numerów kontaktowych. Wówczas to konsultant umówi na szczepienie. Apeluję do wszystkich osób, aby jednak odbierały te telefony” – stwierdził.

Czytaj także: Delta dalej mutuje. Polski ekspert: W Indiach wykryto kolejną jego odmianę

Żr.: Radio ZET