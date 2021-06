Wariant koronawirusa o nazwie Delta dalej mutuje. W Indiach wykryto kolejną jego odmianę – Delta Plus. Trzeba zachować czujność i monitorować sytuację, bo Delta ma duży potencjał epidemiczny – ostrzega ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej dr Paweł Grzesiowski.

W Europie od kilku miesięcy rozprzestrzenia się nowy wariant koronawirusa SARS-CoV-2 o nazwie Delta (po raz pierwszy wykryty w Indiach). W Wielkiej Brytanii przypada na niego już 99 proc. wszystkich nowych zakażeń tym patogenem. Pierwsze przypadki tego wariantu wykryto także w Polsce oraz w Niemczech, Belgii i Hiszpanii. W Indiach pojawiły się jednak doniesienia o nowej jego odmianie – Delta Plus.

„Wirus Delta dalej mutuje, w Indiach wykryto kolejny wariant Delta Plus, kierunek zmian to dalsze zwiększenie zakaźności i szybszy rozwój choroby, z uszkodzeniem płuc” – ostrzega na Twitterze ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19 dr Paweł Grzesiowski. Jego zdaniem konieczna jest szczelna ochrona granic, testowanie chorych i przyspieszenie szczepień. Niezbędne są też przygotowania do kolejnej fali pandemii.

„Mimo wakacji, trzeba zachować czujność i monitorować sytuację, bo wariant Delta ma duży potencjał epidemiczny. Kolejna fala może nadejść szybko, potrzebne dzienne dane o nowych hospitalizacjach w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem statusu odporności (zaszczepieni, ozdrowieńcy)” – stwierdza ekspert NRL.

Z danych indyjskiego ministerstwa zdrowia wynika, że wariant Delta Plus wykryto w kilku stanach, takich jak Maharasztra (trzecim co do wielkości i drugim pod względem ludności), Kerala w południowo-zachodnich Indiach oraz Madhya Pradesh (stan w środkowych Indiach).

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dr Grzegorz Cessak zapewnia o skuteczności szczepień. Powołuje się na wyniki badań w Wielkiej Brytanii, z których wynika, że szczepionka Pfizera w 96 proc. zapobiega hospitalizacji z powodu wariantu Delta SARS-CoV-2, a AstraZeneca – w 92 proc.

„Analiza objęła 14 019 przypadków wariantu Delta. Szczepionki są najważniejszym narzędziem, jakie mamy w walce z COVID-19” – podkreśla na Twitterze dr Grzegorz Cessak. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Zbigniew Wojtasiński