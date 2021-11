Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie wprowadza obowiązek szczepienia lub testu na koronawirusa dla studentów i pracowników. – Nikt nie ma prawa ingerować w to czy przyjęliśmy preparat medyczny, tym bardziej uzależniać od tego nasze życie, edukacje, kulturę… – apeluje Bartłomiej Pejo z Konfederacji.

Z uwagi na wzrost zakażeń koronawirusem coraz więcej uczelni w Polsce ucieka się do wprowadzania ograniczeń dla niezaszczepionych pracowników i studentów. Ostatnio kroki w tym kierunku podjęła Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie.

„Pracownicy Uczelni (dydaktyczni i administracyjny) zobowiązani są w Dziale Kadr do okazania certyfikatu szczepienia w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 r. Studenci wszystkich kierunków zobowiązani są do dostarczenia w Dziekanatach certyfikatów szczepień do 30 listopada 2021 r. Po tym terminie osoby niezaszczepione nie zostają dopuszczone do pracy oraz zajęć dydaktycznych” – czytamy w zarządzeniu rektora uczelni.

W związku z sytuacją, władze placówki podjęły decyzję, aby dodatkowo uznawać wyniki testów na koronawirusa w przypadku osób, które nie przyjęły szczepionki. Jeśli pracownik, bądź student nie okaże certyfikatu bądź wyniku testu, zostanie skierowany do trybu zdalnego.

Decyzją zaniepokojeni są politycy Konfederacji. W związku z sytuacją w czwartek zorganizowano konferencję prasową z udziałem lidera lubelskiej Konfederacji Bartłomieja Pejo.

– Wystosowaliśmy specjalny list do władz uczelni, do wglądu również ministra edukacji narodowej, w którym domagamy się wycofania zarządzenia i wycofania się z segregacji sanitarne – podkreślił wiceprezes partii KORWiN.