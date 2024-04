Dramatyczny wypadek w miejscowości Stężyca w województwie lubelskim. Na miejscu zginęły dwie 18-latki.

Informację na temat tragicznego zdarzenia przekazała w mediach społecznościowych lubelska Policja. Funkcjonariusze podali, że na drodze powiatowej w miejscowości Stężyca doszło do wypadku.

– Ze wstępnych ustaleń wynika, że młoda kobieta, kierując pojazdem marki Peugeot, w którym podróżowało łącznie 5 młodych osób, na prostym odcinku drogi zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo – napisano w komunikacie.

Niestety, pomimo udzielonej pomocy dwie osoby zginęły na miejscu. To 18-letnie kobiety. – Pomimo udzielonej reanimacji na miejscu zginęły dwie 18 letnie kobiety( kierująca i pasażerka). Trzy osoby (dwóch mężczyzn i jedna kobieta, w wieku 16 i 18 lat) trafiły do szpitala. Wszyscy to mieszkańcy powiatu garwolińskiego – informują funkcjonariusze policji.

Pod opublikowanym w mediach społecznościowych wpisem pojawiło się wiele komentarzy. – Straszna tragedia. Bardzo współczuję rodzinom tych ludzi – napisała jedna z internautek.

Przeczytaj również: