Łukasz Piszczek może wrócić do reprezentacji Polski. Tak informowały niedawno niektóre polskie media sportowe. Teraz głos w tej sprawie zabrał sam zainteresowany.

Niedawno media obiegła zaskakująca informacją dotycząca Łukasza Piszczka. Okazało się bowiem, że zawodnik Borussii Dortmund, według niektórych opinii (m.in. Mateusza Borka), miałby dołączyć do sztabu szkoleniowego drużyny prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Popularny „Piszczu” miałby zostać jego członkiem, po tym, jak zdecydował się zakończył karierę reprezentacyjną.

Wiadomość, którą przez długi czas pozostawała niepotwierdzona przez Piszczka, ucieszyła kibiców. W sieci można było znaleźć wiele wpisów, w których fani wyrażali swoją ekscytację z powodu ewentualnej nowje roli byłego prawego defensora naszej kadry.

Wreszcie głos w tej sprawie zabrał jednak sam zainteresowany. Jego słowa cytuje sportowy dział serwisu informacyjnego Onet.pl.

Łukasz Piszczek wróci do kadry?

Powrót Łukasza Piszczka do reprezentacji Polski w nowej roli byłby nie lada zaskoczeniem. Wydawało się bowiem, że po tym, jak zawodnik zawiesił na kołku swoją biało-czerwoną koszulkę, raczej nie skusi się na tego typu comeback. Nadzieje kibiców rozwiał jednak sam zainteresowany, który przyznał, że na ten moment nie ma możliwości, by zasilił sztab szkoleniowy selekcjonera Brzęczka.

„Piszczu” podkreślił, że wciąż jest aktywnym zawodnikiem, w związku z czym nie zamierza łączyć swoich obowiązków piłkarza z pracą trenerską. „Kiedyś przez chwilę poruszyliśmy taki temat z selekcjonerem. Szybko jednak został ucięty. To było w prywatnej rozmowie, właściwie mimochodem. Stanęło na tym, że dopóki jestem czynnym zawodnikiem, to takiej sytuacji nie będzie. I na razie tego się trzymamy. Nigdy potem już do tego nie wracaliśmy” – powiedział Łukasz Piszczek.

Wygląda więc na to, że na powrót Łukasza Piszczka do kadry przyjdzie nam poczekać nieco dłużej.