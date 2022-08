Nie tak Alaksandr Łukaszenka wyobrażał sobie wizytę w białoruskiej fabryce motocykli. Wystarczyła jedna odpowiedź pracowników, by wyprowadzić z równowagi dyktatora.

Wizyta białoruskiego dyktatora miała miejsce w poniedziałek, 15 sierpnia. Alaksandr Łukaszenka odwiedził fabrykę MotoVeloZavod, gdzie produkowane są motocykle „Mińsk” – produkt uznawany powszechnie za chlubę białoruskiego przemysłu.

Z okazji wizyty przywódcy Białorusi kierownictwo zakładu przygotowało prezentację nowego modelu motocyklu. Łukaszenka nie krył entuzjazmu od początku swojego pobytu w tym miejscu. Radość nie trwała jednak zbyt długo, bowiem w pewnym momencie dyktator zapytał pracowników o pochodzenie części wykorzystywanych do produkcji maszyn.

Odpowiedź wprawiła Łukaszenkę w osłupienie. Okazało się bowiem, że wszystkie części używane do produkcji motocykli pochodzą z… Chin. Łukaszenka nie wytrzymał. – Nie ma tu nic do oglądania. To się nie uda. To się do niczego nie nadaje – powiedział wyraźnie rozczarowany.

Jak Białoruś sobie radzi z sankcjami? A.Łukaszenka ogląda nowy wyrób białoruskiego przemysłu, motocykl. – Lampa skąd? -Chińska. – A silnik? Chiński. Błotniki? Też chińskie.- To co jest nasze? – No design; pomysł…

Następnie przyznał wprost, że przemysł białoruski wymaga zmian. – Musimy samodzielnie wytwarzać produkty. Do tej pory sprowadzamy komponenty z zagranicy i montujemy na miejscu. Dobrze, że mamy dobre relacje z Chińczykami – ocenił.

Nawet państwowa agencja Bełta podaje, że Łukaszenka nie był zadowolony z przebiegu wizyty. Dyktator miał być zawiedziony nie tylko chińskimi komponentami. Nie podobało się także powolne tempo prac.