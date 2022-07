Doradca białoruskiej opozycjonistki Swiatłany Cichanouskiej Walerij Kowalewski przekonuje, że wbrew zapewnieniom Aleksandr Łukaszenka szykuje wojsko do uderzenia na Ukrainę. Przynajmniej wszystko na to wskazuje.

Kowalewski zauważa, że Łukaszenka faktycznie niemal w każdej swojej wypowiedzi zaprzecza jakoby Białoruś planowała dołączenie do wojny przeciwko Ukrainie. Jednak wbrew tym zapewnieniom pewne ruchy wskazują na coś zupełnie przeciwnego.

Doradca Cichanouskiej przypomniał, że Łukaszenka od samego początku demonstrował poparcie dla Rosji. Choć wcześniej jego wojska nie wzięły udziału w walkach, to jednak udostępnił Rosjanom terytorium. To stamtąd ruszyła ofensywa na Kijów w pierwszej fazie wojny.

Kowalewski uważa, że teraz armia białoruska wyraźnie szykuje się do czegoś. „Widać oznaki mobilizacji i uzupełnienia jednostek wojskowych na granicy z Ukrainą, z Rosji sprowadza się nowy sprzęt. Wszystko wskazuje na to, że na Białorusi z Łukaszenką na czele może dojść do sytuacji, w której wojska białoruskie mogą przyłączyć się do wojny” – ostrzega.

Wcześniej Łukaszenka wielokrotnie podkreślał, że „żaden białoruski żołnierz nigdy nie wejdzie na ukraińską ziemię”. Jednocześnie jednak straszył, że „Ukraina może zaatakować Białoruś” i wówczas „odpowiedź będzie natychmiastowa”.

