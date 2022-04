Zdumiewające słowa o Polakach, które wypowiedział białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka cytuje rosyjski serwis gazeta.ru. Wydaje się, że w swoich wypowiedziach kompletnie „odleciał”.

Serwis gazeta.ru opublikował na Twitterze fragment wypowiedzi białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Przywódca reżimu sąsiadującego z Polską postanowił podzielić się swoją „wiedzą” na temat sytuacji na białoruskiej granicy. Jego zdaniem wzdłuż tej linii mają ustawiać się zdesperowani Polacy, Litwini oraz Łotysze.

– Aleksander Łukaszenko powiedział, że Polacy, Litwini i Łotysze stoją wzdłuż granicy z Białorusią i proszą „aby przepuścić ich po zakup gryki i soli” – podaje serwis gazeta.ru. Białoruski dyktator chciał w ten sposób zapewne nawiązać do rosyjskiej propagandy, zgodnie z którą państwa Unii Europejskiej cierpią w wyniku nałożonych na Rosję sankcji.

– Byli tacy szczęśliwi i zabawni. Żyli we wspaniałym świecie, mieli wszystko – miał powiedzieć Łukaszenka cytowany przez rosyjskie medium.

Александр Лукашенко заявил, что поляки, литовцы и латыши стоят вдоль границы Белоруссии и просят «пропустить их, чтобы купить гречки и соли».



«Они же были такие счастливые, веселые. Жили в «заможном» мире, у них все было…» — сказал Лукашенко.

Pod wpisem opublikowanym przez gazeta.ru pojawiło się wiele komentarzy internautów. W większości wyśmiewających słowa Łukaszenki. – Co on pi**rzy. Białorusini jadą do pracy w Polsce. Granica TIR jest zamknięta. Niczego nam nie brakuje. Białoruś to biedny kraj – napisał jeden z Polaków. – Żałosne – podsumował litewski internauta.