W sieci pojawiły się spekulacje dotyczące możliwej ucieczki z kraju dotychczasowego prezydenta Białorusi. Aleksander Łukaszenka nakazał przygotować specjalny samolot. O sprawie informuje Sciapan Puciła, dziennikarz telewizji Biełsat.

Puciła napisał o sprawie na swoim profilu w popularnym na Białorusi serwisie społecznościowym Telegram. Dziennikarz Biełsatu przekonuje, że oficjalny samolot Prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki pozostaje od wczorajszego wieczoru w gotowości pełnej gotowości do natychmiastowego wylotu. Może to oznaczać, że Łukaszenka przygotowuje się do ucieczki z kraju.

Stojący na mińskim lotnisku samolot Białoruskiej głowy państwa wczoraj wieczorem został przygotowany do odlotu. Piloci od tego czasu nie opuszczają lotniska na którym nawet nocowali.

Na Białorusi odbywają się dziś wybory prezydenckie. W obliczu spadającej popularności prezydenta, mogą po 26 latach nieprzerwanych rządów Łukaszenki przynieść zmianę władzy w kraju.

Komentatorzy zwracają uwagę, że przygotowanie samolotu do opuszczenia kraju w dowolnym momencie może oznaczać, że Łukaszenka przygotowuje się do ucieczki w razie utraty władzy. Podobnie postąpił obalony w 2014 przywódca Ukrainy Wiktor Janukowycz zamieszkały obecnie w Rosji.

Źr. harter97.org/