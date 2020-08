Aleksandr Łukaszenka wygłosił przemówienie, w którym odpowiedzialnością za wewnętrzne protesty obarcza Polskę. Prezydent Białorusi wprost stwierdził, że trwa „wojna dyplomatyczna”. Zwrócił także uwagę, że w Polsce pojawiły się oświadczenia o konieczności odebrania Grodna w przypadku rozpadu Białorusi.

Łukaszenka w płomiennym przemówieniu przekonywał Białorusinów, że ich państwo stało się celem jakiegoś stadium „wojny hybrydowej”. Powtarzał także słowa o „wojnie dyplomatycznej” i sugerował, że Polska dąży do wystąpienia z roszczeniami terytorialnymi.

„Widzicie te oświadczenia o tym, że jeśli Białoruś się rozpadnie, to obwód grodzieński przypadnie Polsce. Mówią o tym już otwarcie” – oświadczył Łukaszenka, cytowany przez agencję BiełTA. „Nic im się nie uda, wiem to na pewno” – dodał białoruski prezydent.

Łukaszenka: „Wojna przeciw Białorusi”

„Mamy dzisiaj do czynienia ewidentnie z konkretnym etapem wojny hybrydowej, powiedzmy to sobie wprost, wojny przeciwko Białorusi.” – stwierdził Łukaszenka. „A jak inaczej to można nazwać? Media i przestrzeń informacyjna są dotknięte tą walką, wojną walczących stron. Dyplomatyczna rzeźnia przeciwko nam toczy się na najwyższym szczeblu” – podkreśli.

Łukaszenka stale powtarza, że Białorusi rzekomo grozi zagraniczna agresja. Przed ponad tygodniem mówił o Grodnie „W Grodnie już polskie flagi wywieszają. To niedopuszczalne. I podobne rzeczy będą ucinane w sposób zdecydowany” – zapowiedział. W obwodzie grodzieńskim przeprowadzono także manewry wojskowe.

Protesty na Białorusi trwają od 9 sierpnia. Wielu obywateli jest przekonanych, że władze sfałszowały wybory prezydenckie.

