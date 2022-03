Wielkie emocje w meczu Polska – Szwecja 2:0. Kibice reprezentacji Biało-Czerwonych zwracają uwagę na reakcję naszego trenera. Na nagraniu widać łzy Czesława Michniewicza.

Polska pokonała Szwecję we wtorkowym meczu barażowym. Gole dla naszej drużyny strzelili Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Tym samym nasza drużyna awansowała do finałów Mistrzostw Świata w Katarze.

Mecz dostarczył kibicom reprezentacji Biało-Czerwonych wielkich wrażeń. Kibice zwrócili uwagę zwłaszcza na reakcję naszego trenera. Na zdjęciach widać łzy Czesława Michniewicza.

Sousa pewnie nawet by się przesadnie nie ucieszył. A tu łzy i autentyczne szczęście 😍 Polska kadra z polskim trenerem 💪🇵🇱 pic.twitter.com/tomixqqjBj

Kto się do nas dodzwonił? 🧐Selekcjoner @czesmich 🥳



Po awansie było wzruszenie, emocje, łzy szczęścia.



"Romantycznie cofnąłem się myślami w czasie do początków kariery. I rozmyślałem ile mnie to kosztowało wysiłku, aby być w tym miejscu"



➡️ https://t.co/emYZfp656d pic.twitter.com/hEsYuFI8oh