Thomas Thurnbichler, trener kadry polskich skoczków narciarskich, zwrócił się do Dawida i Marty Kubackich. Para przeżywa obecnie bardzo trudne chwile.

Thurnbichler zwrócił się bezpośrednio do małżeństwa Kubackich, które przeżywa obecnie najtrudniejszy moment w swoim wspólnym życiu. Dawid był zmuszony przerwać sezon przez kłopoty zdrowotne Marty.

Jego małżonka trafiła bowiem do szpitala z przyczyn kardiologicznych, a jej stan określano jako ciężki. Kubacki bez ogródek pisał zresztą, że lekarze walczą o jej życie. To świadczy o tym, iż sytuacja była naprawdę poważna.

Od kilku dni w tej sprawie napływają jednak pozytywne wieści. Wedle najnowszych informacji stan zdrowia Marty Kubackiej poprawia się, a w kierunku pary zewsząd płyną słowa otuchy i wsparcia.

– Rodzina skoków narciarskich nie zapomniała o chorej na serce Marcie Kubackiej. W Planicy, gdzie w ten weekend odbywa się finał Pucharu Świata 2022/23, postawiono specjalną tablicę z napisem: „Kochana Marto, szybkiego powrotu do zdrowia” – podał dziś serwis WP Sportowe Fakty.

Na tablicy pojawiło się sporo podpisów z całej rodziny skoczków narciarskich. Głos zabrał też trener naszej kadry, Thomas Thurnbichler, który wypowiedział poruszające słowa.

– Cześć Dawid, naprawdę brakuje Cię tutaj. Powinieneś tutaj skakać, ale teraz najważniejsza sprawa, to Ty i dobro Twojej rodziny. Docierają do nas pozytywne wieści na temat zdrowia Marty. Walczcie razem dalej! Do zobaczenia wkrótce – powiedział Austriak.

