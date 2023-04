Nowy pomysł CD Projekt Red. Słynny producent gier komputerowych poinformował o wprowadzeniu specjalnego urlopu menstruacyjnego dla swoich pracownic. W sieci zaroiło się od komentarzy.

CD Projekt poinformował o swoim rozwiązaniu za pośrednictwem mediów społecznościowych. W komunikacie przypominano, że na wprowadzenie urlopu menstruacyjnego zdecydowała się w ubiegłym roku GOG – spółka córka firmy.

„Z dumą oferujemy pracownikom urlopy menstruacyjne! Członkowie zespołu mogą teraz skupić się na swoim komforcie i zdrowiu, biorąc wolne w przypadku bólu miesiączkowego. Chodzi o integrację i wspieranie wspierającego miejsca pracy” – napisano. „Uznanie dla GOG za wdrożenie tej korzyści jako pierwsi!” – czytamy w komunikacie.

W sieci zaroiło się od komentarzy. Nie wszyscy internauci są zwolennikami tego pomysłu. Choć część uważa, że prywatna spółka ma prawo do ustalania własnych zasad urlopowych, to jednak niektórzy uznają to za… dyskryminację.

