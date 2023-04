Znany aktor Maciej Musiał i influencerka Julia Kuczyńska „Maffashion” (oboje zgodzili się na publikację pełnych personaliów i wizerunków) usłyszeli zarzuty. Odpowiedzą przed sądem. Jak informuje TVP Info, chodzi o złamanie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Jak poinformowała TVP Info, prokuratura już złożyła akt oskarżenia do sądu. Chodzi o reklamowanie napojów alkoholowych wbrew przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Grozi za to kara grzywny od 10 do 500 tys. zł.

„Według śledczych Maciej Musiał 31 sierpnia 2021 r. i 6 lipca 2022 r. na Instagramie publicznie reklamował szkocką whisky i włoskie piwo. Z kolei Maffashion została oskarżona o reklamowanie włoskiego piwa, do czego doszło 23 czerwca 2022 r. również na Instagramie” – czytamy na stronie tvp.info.

W ostatnim czasie zarzuty za podobne czyny usłyszeli także Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki.

Źr. tvp.info