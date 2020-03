W trakcie tegorocznej gali wręczenia Orłów nie brakowało politycznych aluzji. Prowadzący ceremonię Maciej Stuhr od początku dał do zrozumienia, że nie zamierza narzucać sobie ograniczeń. – Mam jedną propozycję, przestańmy się bać – zaproponował aktor.

Maciej Stuhr nie ukrywa swoich poglądów. Aktor od 2015 roku wielokrotnie krytykował poczynania obozu rządzącego zarówno w mediach społecznościowych, jak i w wywiadach. Szerokim echem odbiły się jego występy, podczas gal rozdania nagród Polskiej Akademii Filmowej – Orły.

Politycznych wątków nie zabrakło również w tym roku. Stuhr pojawił się, po raz dziewiąty, w roli prowadzącego. Już na wstępie sparafrazował słowa Jarosława Kaczyńskiego z 2017 roku. – Mam do was pytanie bez żadnego trybu – ogłosił widowni.

– Wiecie, z kogo chciałbym zażartować. Tam za kotarką się boją. Producent się boi, wóz transmisyjny się boi, nawet Maja Komorowska w pierwszym rzędzie się boi. Nawet ja się boję, co powiem. Mam jedną propozycję, przestańmy się bać – powiedział Stuhr. W trakcie swojego wstępu rozdarł scenariusz, co można uznać za aluzję do gestu prezesa Macieja Nawackiego, który na oczach kamer rozdarł uchwałę sędziów swojego sądu.

Stuhr nawiązuje do wydarzeń politycznych. „Teatr Polski działa jak kamienice w Krakowie…”

Politycznych nawiązań było jednak więcej. Stuhr nawiązywał do słów polityków PiS o katastrofie smoleńskiej. – Jesteśmy coraz bliżej prawdy. Prawdy o polskim kinie – mówił aktor. Innym razem przypomniał o aferze Mariana Banasia. – Teatr Polski działa jak kamienice w Krakowie. Jest na godziny – stwierdził. Z kolei zapowiadając nagrodę w kategorii kostiumowej sam przebrał się za… papieża.

Maciej Stuhr dalej prowokuje. Tym razem musiał wdziać strój papieża, bez tego nie dało się poprowadzić gali. Czy jest jakakolwiek szansa na opamiętanie? pic.twitter.com/VYPw9Mz4ML — Stanisław Laurel #DUDA2020🇵🇱 (@laurel_aw) March 3, 2020

Stuhr nie był jednak osamotniony. Portal Onet.pl informuje, że część przemówień artystów miała silnie polityczny wydźwięk. – Chciałabym, żebyśmy nie byli obojętni na to, co dzieje się teraz – powiedziała Maja Komorowska, odbierając Orła za osiągnięcia życia.

Wymownie zabrzmiały także słowa Mai Ostaszewskiej, która wręczała jedną z nagród. – Jest tu tak wiele osób, które nie godzą się na zakłamanie i wszelkie niegodziwości tego świata – mówiła aktorka.

Źródło: Twitter, Onet.pl