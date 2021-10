Maciej Szczęsny, były bramkarz reprezentacji Polski, został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu – poinformował serwis WP SportoweFakty. Tłumaczył, że jego żona w nagłym trybie została wezwana do pracy. „Jest mi potwornie wstyd” – miał stwierdzić podczas składania zeznań.

Maciej Szczęsny to były bramkarz reprezentacji Polski. Obecnie jest cenionym ekspertem, często pojawia się w telewizyjnym studio przy okazji spotkań kadry. Niestety, wydarzenie do którego doszło we wtorek 5 października nad ranem może dużo zmienić.

Były reprezentant Polski został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Jak poinformował serwis WP SportoweFakty, Maciej Szczęsny miał 0,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Funkcjonariuszom tłumaczył, że podczas kolacji wypił dwa piwa, a następnie położył się spać. Jego żonę, która jest stewardessą, w trybie pilnym wezwano do pracy, więc w nocy ją tam zawiózł.

Sam Szczęsny był przekonany, że „jest czysty”. Prawda okazała się jednak zupełnie inna. „Jest mi potwornie wstyd” – miał stwierdzić podczas składania zeznań.

Byłemu bramkarzowi kadry odebrano prawo jazdy, natomiast samochód przekazano wskazanej przez niego osobie.

Żr.: WP SportoweFakty