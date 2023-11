Śmierć Macieja Damięckiego poruszyła środowisko artystyczne. Tragiczną informację o odejściu swojego ojca przekazali Mateusz i Matylda Damięccy. Na śmierć aktora zareagowały gwiazdy.

17 listopada media obiegła smutna wiadomość o śmierci Macieja Damięckiego. Aktor zmarł w wieku 79 lat. Swoją karierę rozpoczął w połowie lat 50., a ostatnią rolę zagrał w filmie „Znachor”.

Aktora wspominają gwiazdy, które miały okazję w swojej karierze współpracować z Damięckim. – Matylda, tak mi przykro… Towarzyszenie mu na scenie było dla mnie zaszczytem i wspaniałą lekcją aktorstwa (i życia). Ściskam mocno – napisała Anna Czartoryska.

Damięckiego wspomina także Krzysztof Ibisz. – Bardzo mi przykro. Praca na scenie z Maciejem to była niezwykła przygoda. Podobnie jak rozmowy o sztuce i życiu, a jazda z nim samochodem to już osobny rozdział. Wielki smutek dla tych, którzy go znali i dla polskiej kultury. Do zobaczenia mistrzu – napisał.

#Wiadomości | W wieku 79 lat zmarł aktor Maciej Damięcki. Informację o śmierci aktora podały w mediach społecznościowych jego dzieci – Matylda i Mateusz. pic.twitter.com/rXjPBxKp6O — WiadomościTVP (@WiadomosciTVP) November 17, 2023

Maciej Damięcki (79) – aktor filmowy i teatralny. Wystąpił m. in. w filmach "Ludzie z pociągu", "Rozmowy kontrolowane", "Ciało", znany również z roli księdza w serialu "M jak miłość". Ostatnią jego rolą była rola woźnicy w "Znachorze". Ojciec Matyldy i Mateusza Damięckich. pic.twitter.com/dGiScmb3dW — Kto umarł? (@KtoUmarl) November 17, 2023