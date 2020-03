Magda Gessler opublikowała w mediach społecznościowych bardzo szczery wpis dotyczący jej doświadczeń z polską służbą zdrowia. Popularna restauratorka nawiązała w ten sposób do obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

Magda Gessler przyznała, że bardzo wiele zawdzięcza polskim lekarzom i darzy ich olbrzymim szacunkiem. „Przyznam, że całe swoje życie szanowałam służbę zdrowia. Dążyłam ich niebywałym szacunkiem, wręcz kultem. Zawsze byłam wdzięczna za ich bezgraniczne oddanie, wiedzę, pokorę.” – czytamy na jej profilu na Facebooku.

W dalszej części wpisu podzieliła się jej własnym doświadczeniami. „Sama niejednokrotnie korzystałam z ich dobra… najmocniej kiedy umierał mój mąż.” – szczerze wyznała Magda Gessler. „Wtedy poruszyłam niebo i ziemię. Najmądrzejszych i najbardziej oddanych lekarzy, siostry, ludzi… Wiedzieliśmy że zrobiliśmy wszystko…” – przyznaje.

„Wielokrotnie byłam poddana próbie… Stałam twarzą w twarz ze śmiercią… albo bezpośrednio albo był to ktoś mi bliski.. wiele razy się udało. Cud! Radość, ale też poczułam stratę. Raz ponad matczyne siły…” – wyznaje Magda Gessler.

„Potem kolejna próba…poród Lary… był bardzo ciężki. Cesarka trwała 5 godzin…To była jedna z tych chwil kiedy padło pytanie ostateczne… kogo ratować? Oczywiście .. odpowiedz jedna. Córkę… Do dziś w nieopisanych słowach dziękuję Ordynatorowi Ginekologii Profesorowi Powolnemu oraz całemu ówczesnemu personelowi Szpitala na Wołoskiej za ratunek mnie i Lary.” – przyznaje Magda Gessler. „Kłaniam się najniżej w wielkiej wdzięczności…Ten Szpital jest mi ogromnie bliski właśnie przez tę sytuację.” – podkreśla.

Magda Gessler apeluje do internautów

„I w tych niebywale trudnych chwilach wyrażam wielki szacunek i oddaję hołd służbom medycznym które niestrudzenie dzień i noc, ponad siły pracują dla nas! Narażając swoje życie!” – pisze Magda Gessler. Restauratorka przyznała, że każdego dnia z jej restauracji trafiają posiłki na SOR do szpitala na Wołoskiej.

Restauratorka zwróciła się również bezpośrednio do internautów. „Niech nie zwiedzie was piękna pogoda w weekend!! Apeluję o pozostanie w domach!! Jeśli nie będziemy mądrzy nigdy nie wrócimy do normalności a lekarze, analitycy, sanepid, ratownicy, służba zdrowia…i wielu innych długo nie wrócą do swoich rodzin i domów!” – apelowała Magda Gessler.

Źr. facebook