Magdalena Ogórek w programie „W tyle wizji” zaatakowała Hannę Lis. Stwierdziła, że w przeszłości prezenterka TVN donosiła na nią do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jej zachowanie wprost określiła mianem „stalkingu”.

Magdalena Ogórek wspólnie z Krzysztofem Feusettem od dawna wspólnie prowadzą program „W tyle wizji” na antenie TVP Info. Jednym z tematów ostatniego odcinka była afera związana ze szczepieniami znanych osób na WUM. Sprawę komentowało wiele osób, wśród nich była również Hanna Lis.

W programie „W tyle wizji” ostro na temat prezenterki wypowiedziała się Magdalena Ogórek. „Ale obrzydliwe… ale obrzydliwie… Pani Hanna Lis w całej krasie, ta sama, która przecież ma wiele pretensji o to, w jaki sposób są prowadzone różne programy, między innymi też nasz. Pokazała swoje prawdziwe oblicze” – powiedziała.

Po chwili stwierdziła również, że doświadczyła stalkingu ze strony Hanny Lis. „Pani Hania mnie stalkowała na Instagramie w taki sposób, że mnie tam podglądała cały czas i potem donosiła do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o tym, co tam ta Ogórek robi. To dziwna cecha charakteru, donosić tak na kogoś… zadawać sobie tyle trudu” – dodała.

Źr.: TVP Info