Szerokim echem odbiły się słowa Ryszarda Terleckiego, który logo Strajku Kobiet porównał do symboli Hitlerjugend i SS. Wicemarszałek Sejmu został skrytykowany nawet w Telewizji Polskiej, gdzie Magdalena Ogórek oceniła, czym może skutkować brak historii w szkołach.

Słowa wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego wywołały falę komentarzy. „Z pewną przykrością stwierdzam, że na sali wśród polityków Lewicy i Platformy Obywatelskiej są osoby, które mają maseczki ze znakami do złudzenia przypominającymi symbole Hitlerjugend i SS, ale rozumiem, że opozycja totalna nawiązuje do totalitarnych wzorów. Z przykrością to przyjmujemy” – powiedział.

Terlecki został skrytykowany nawet na antenie TVP Info. W programie „W tyle wizji” do jego słów odniosła się Magdalena Ogórek. „Brak historii w szkołach może też owocować niezrozumieniem pewnych kwestii” – powiedziała.

Po chwili zaprezentowany został materiał, w którym pokazano, gdzie jeszcze używany jest podobny symbol. Pojawia się tam między innymi logo Poczty Polskiej, Grup Szturmowych Szarych Szeregów, Jednostki Wojskowej GROM, czy… znak ostrzegający przed porażeniem prądem elektrycznym. W tle leciał utwór AC/DC – zespołu, który w logo również ma znak błyskawicy.

Piekło zamarzło. Nawet Ogórek krytykuje słowa Terleckiego. pic.twitter.com/LZ9roN7F7Z — Pod Ekranem (@PodEkranem) October 28, 2020

Czytaj także: Szymon Hołownia ogłosił, co myśli o protestach: „Pojawiła się demokracja”

Źr.: Twitter/Pod Ekranem