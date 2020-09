Magdalena Wolińska-Riedi, korespondentka TVP na Włochy i Watykan, opublikowała niepokojący wpis. Wiele wskazuje bowiem na to, że dziennikarka ma poważne problemy ze zdrowiem.

Pod koniec sierpnia informowaliśmy, że Wolińska-Riedi trafiła do szpitala. Dziennikarka przyznała wówczas, że w placówce medycznej znalazła się po powrocie z Polski do Włoch. „Nie tak miał wyglądać powrót z Ojczyzny do słonecznej Italii. Tymczasem proszę o trzymanie kciuków i – kto może – o Zdrowaśkę…” – pisała wtedy na Twitterze.

Kilka dni później dziennikarka zamieściła kolejny wpis. „Najserdeczniej dziękuję za lawinę dobrych słów, wyrazów wsparcia i za bezcenne Zdrowaśki! Ogromna życzliwość i pamięć dodają mi w tym czasie badań, leczenia i niepewności wielkiej otuchy! Bardzo chcę jak najszybciej znów powitać Państwa z Italii na antenach TVP” – napisała dziennikarka w swoim wpisie. Więcej TUTAJ.

Wówczas media informowały, że Magdalena Wolińska-Riedi uszkodziła bark. Okazuje się jednak, że teraz sytuacja jest znacznie bardziej poważna.

Magdalena Wolińska-Riedi ma poważne problemy ze zdrowiem?

Teraz Wolińska-Riedi zamieściła kolejny wpis na Twitterze. Odniosła się w nim do informacji dotyczącej prezydenta Andrzeja Dudy. Okazuje się bowiem, że głowa naszego państwa z pierwszą zagraniczną wizytą w nowej kadencji uda się do Włoch i Watykanu.

Dziennikarka przyznała, że jest jej smutno, iż nie będzie obsługiwać medialnie przyjazdu Andrzeja Dudy na Półwysep Apeniński. Wszystko przez problemy ze zdrowie. Jak się okazuje, całkiem poważne. Magdalena Wolińska-Riedi przyznaje, że konieczne będzie „zreperowanie serca”.

„Nie tak miało być… miałam – jak wszystkie wizyty Prezydenta we Włoszech do tej pory – obsłużyć to wydarzenie medialnie dla TVP. A tymczasem trzeba zreperować serce. Ufam, ze podczas następnej wizyty będę w pełni formy…” – napisała dziennikarka na Twitterze. Nie zdradziła jednak więcej informacji. Możemy więc jedynie domniemywać, iż faktycznie chodzi o problemy z sercem.

Życzymy dużo zdrowia!