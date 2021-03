Makabryczne odkrycie na plaży w Gdyni Orłowie. Spacerowicze natknęli się tam na zwłoki mężczyzny. Na miejsce natychmiast zostały wezwane służby, które wyjaśniają okoliczności jego śmierci.

Policja wyjaśnia okoliczności śmierci 63-letniego mężczyzny. Na jego ciało natrafili we wtorek spacerowicze. Znajdowało się ono między molem a klifem w Gdyni Orłowie.

Asp. Jolanta Gunert, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni poinformowała w rozmowie z „Faktem”, że wstępnie wykluczono, do śmierci przyczyniły się osoby trzecie. „Na zwłoki 63-letniego mężczyzny natknęli się spacerowicze. Na miejsce skierowano patrol policji. Mundurowi pracowali pod nadzorem prokuratury. Wstępnie wykluczono, by do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie” – powiedziała.

Przyczyny śmierci mężczyzny ma wyjaśnić sekcja zwłok.

Źr.: Fakt