Wciąż maleje przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad ugrupowaniami opozycyjnymi – wynika sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Przewagę utrzymuje natomiast Andrzej Duda, który wciąż może liczyć na bardzo wysokie poparcie.

Andrzej Duda zdecydowanie wygrałby pierwszą turę wyborów prezydenckich – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Obecny prezydent otrzymał w badaniu aż 43,7 proc. głosów, co daje mu wyraźną przewagę. Na drugim miejscu znalazła się Małgorzata Kidawa-Błońska z poparciem 29,2 proc.

Kolejne miejsca zajęli kandydaci notujący wyniki poniżej 10 procent. Są to Szymon Hołownia (8,1 proc.), Robert Biedroń (6,9 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (4 proc.) oraz Krzysztof Bosak (3,8 proc.). Z badania wynika, że póki co szanse na to, by ktokolwiek poza Małgorzatą Kidawą-Błońską i Andrzejem Dudą miał szanse na awans do drugiej tury wyborów prezydenckich.

Coraz mniejsza różnica między PiS i KO

Mniej optymistycznie dla partii rządzącej wygląda sondaż poparcia dla ugrupowań. Wprawdzie PiS znów wygrywa notując wynik na poziomie 35,9 proc., natomiast poparcie dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego spadło 1,4 pkt proc. Z kolei o 2 pkt. proc. wzrosło poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, która uzyskała 27,2 proc. Poparcia.

Na trzecim miejscu w zestawieniu znalazła się Lewica z wynikiem 15,6 proc. Czwarte miejsce przypadło PSL (7,3 proc.) a piątek Konfederacji (6,3 proc.). Aż 7,7 proc. badanych przyznało, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Czytaj także: Czy Polacy obawiają się polexitu? Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Źr.: Rzeczpospolita