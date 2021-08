Zmniejsza się przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad ugrupowaniami opozycyjnymi – wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Zadowolona ze swojego wyniku może być szczególnie Koalicja Obywatelska, która po powrocie Donalda Tuska zyskała aż 6,3 pkt proc.

Prawo i Sprawiedliwość wciąż pozostaje sondażowym liderem – wynika z badania United Surveys dla Wirtualnej Polski. Partia rządząca straciła jednak 1 pkt proc. w stosunku do badania przeprowadzonego przed miesiącem i obecnie chciałoby zagłosować na nią 34,2 proc. badanych.

Szczególne powody do zadowolenia ma Koalicja Obywatelska. Po powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki, jej poparcie wzrosło aż o 6,3 pkt proc. i obecnie na największą partię opozycyjną chciałoby zagłosować aż 27,6 proc. respondentów. To z kolei przekłada się na słaby wynik Polski 2050, ponieważ ugrupowanie Szymona Hołowni popiera zaledwie 10 proc. badanych, co stanowi spadek o 6,5 pkt proc.

Na czwartym miejscu znalazła się Lewica z poparciem 6,9 proc. badanych, natomiast na piątym Konfederacja, na którą chciałoby zagłosować 5,9 proc. wyborców. Na granicy progu wyborczego z 5-procentowym poparciem balansuje Polskie Stronnictwo Ludowe.

10,4 proc. badanych wciąż nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Czytaj także: Hołownia nie wytrzymał ws. podwyżek dla polityków. Mocny cios w Dudę

Żr.: WP