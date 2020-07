Pod koniec czerwca Adam Małysz poinformował, że potwierdzono u niego zakażenie koronawirusem. Jak się okazuje, ta informacja spowodowała absurdalne skutki. W sieci zaroiło się od hejtu wymierzonego w legendarnego polskiego skoczka narciarskiego.

Małysz w rozmowie z portalem Sportowe Fakty potwierdził, że spotkał olbrzymi hejt w sieci. „(…) większość z tych osób należy do nieformalnej zorganizowanej grupy. Dogadują się i komentują zakażenia kolejnych osób. Nie wierzą w wirusa, wietrzą spisek. To są zawsze te same osoby i mniej więcej w tej samej liczbie. Niech sobie myślą, co chcą. Nie życzę im, żeby przechodzili tę chorobę.” – mówił skoczek.

„Szczerze mówiąc, kiedy dowiedziałem się, że mam Covid-19, sam w to początkowo nie wierzyłem. Nie miałem przecież żadnych objawów.” – wspomina Małysz. „Dopiero po paru dniach straciłem smak i węch. Bolały mnie mięśnie pleców. Wtedy skończyły się wątpliwości. Szczególnie, że drugie badanie również dało wynik pozytywny.

„To, co myślą inni, mnie nie dotyczy. Szkoda tylko, że często ci ludzie hejtują Bogu ducha winnych ludzi.” – przyznaje Adam Małysz. „Sama choroba jest natomiast nieunikniona. Myślę, że przejdzie ją każdy z nas. Jeden lżej, drugi ciężej. Tak, jak choćby grypę. Chyba nie ma osoby, która nie chorowała kiedyś na grypę, prawda? Problem jest tylko taki, że na Covid-19 wciąż nie ma lekarstwa.” – zauważył.

„Polska strasznie się rozluźniła. Niedawno byłem na chwilę na Węgrzech. Tam też trwa odwilż, ale ludzie są ostrożniejsi. W każdym sklepie noszą maseczki, na drzwiach każdego z lokali mamy informację o tym, że można wchodzić wyłącznie w maseczkach. Polacy są mniej uważni.” – przyznaje Małysz.

Źr. sportowefakty.wp.pl