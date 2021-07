Słynny zawodnik MMA Mamed Ch. znalazł się w grupie 17 oskarżonych. Łącznie śledczy zarzucają całej grupie popełnienie aż 140 przestępstw. Pojawiają się oskarżenia m.in. o paserstwo samochodów i puszczanie w obieg podrobionych banknotów euro. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Grupie 17 osób, w której znalazł się Mamed Ch. zarzucono popełnienie 140 czynów zabronionych. Śledczy informują, że chodzi m.in. puszczanie w obieg falsyfikatów banknotów euro na terenie Słowacji. Oprócz tego, również paserstwo samochodów, w tym luksusowych, pochodzących z czynów zabronionych popełnionych poza granicami Polski. A także oszustwa, przywłaszczenia, fałszowanie dokumentów i składnie fałszywych zeznań. Oskarżonym grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Mamed Ch. trafił w ręce policji jeszcze w 2019 r. Już wtedy media informowały o sprawie. Choć śledczy wnioskowali wówczas o zastosowanie aresztowania tymczasowego, to sąd nie przychylił się do tego wniosku. RMF FM informuje, że zawodnik MMA odpowie za paserstwo, nakłanianie do zniszczenia mienia, naruszenie nietykalności i znieważenia funkcjonariuszy policji, a także posiadanie broni palnej bez zezwolenia.

Mamed Ch. nie jest głównym podejrzanym

Radio RMF FM podaje, że w trakcie śledztwa ustalono, że główny podejrzany – Jakub Ś., w którego samochodzie i miejscu zamieszkania podczas przeszukania ujawniono fałszywe pieniądze, poza wprowadzaniem do obiegu podrobionych banknotów euro, zajmował się również pośrednictwem w handlu samochodami pochodzącymi z przestępstw kradzieży i przywłaszczenia, popełnianymi na terenie Czech i innych krajów europejskich. Nabywcami pojazdów były osoby z terenu całego kraju.

Łącznie w związku z tą sprawą zarzuty przedstawiono 24 osobom, z których część przyznała się do popełnienia zrzucanych im czynów i wystąpiła z wnioskami o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzenia rozprawy.

Źr. RMF FM