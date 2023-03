Niedawno media obiegły pogłoski o tym, że Marcin Dorociński może zostać wycięty z nowej części „Mission: Impossible”. Powodem miałby być fakt, że film okazał się zbyt długi według szefa studia Paramount Boba Bakisha. Do sprawy odniósł się sam najbardziej zainteresowany.

„Nie widziałem jeszcze całej siódmej części 'Mission: Impossible’, ale widziałem jej duże fragmenty. W ubiegłym tygodniu zorganizowaliśmy pierwsze pokazy testowe. Widownia oszalała. Film jest jednak zbyt długi i trzeba go będzie jeszcze przyciąć. Mimo to jest niewiarygodny! To kompletna jazda bez trzymanki, a Tom jest w swojej roli bardzo dobry” – ocenił Bob Bakish.

Według twórców, najnowsza odsłona słynnego filmu to początek ostatecznego finału całej opowieści o agencie Ethanie Huncie, w którego rolę wciela się Tom Cruise. Wiadomo, że finał pojawi się na ekranach przynajmniej w dwóch częściach.

W związku z wypowiedzią Bakisha o konieczności skrócenia filmu, pojawiły się plotki, że ofiarą tego rozwiązania padnie Marcin Dorociński. Do sprawy odniósł się sam aktor, który opublikował wpis w mediach społecznościowych.

„Wszystko dobre, co się dobrze kończy. No i stało się. Moja misja niemożliwa rozpoczęta w grudniu 2021 roku dobiegła końca. Chciałabym się z Wami podzielić pamiątką z ostatniego dnia zdjęciowego. Obok mnie Chris McQuarrie zwany McQ – wspaniały reżyser, dzięki któremu jestem w tym projekcie. To był wielki zaszczyt poznać człowieka, który stoi za sukcesem 'Top Gun: Maverick’ i 'Podejrzanych’. Jegomość po lewej to Eddie Hamilton – jeden z najwybitniejszych montażystów na świecie” – napisał Marcin Dorociński.

„A za nami ekran z ujęciem z filmu. Mając na uwadze troskę mediów i ostatnie nagłówki – zapytałem Eddiego, czy mnie nie wytnie, ale niech jego odpowiedź pozostanie między nami. Czy tak się stanie – będziecie musieli przekonać się sami już w lipcu, kiedy film wejdzie do kin. Wciąż nie mogę uwierzyć, że mogłem być częścią tej wielkiej machiny i wspaniałej przygody. Jestem szczęściarzem” – podsumował Marcin Dorociński.

Źr. Interia