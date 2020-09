View this post on Instagram

Dzień dobry Szanownym. Dziś od rana dostaje dużą ilość takich skrienów i co mam napisać?Wyprzeć się,że popierałem Pana Krzysztofa na prezydenta i zachować się jak ci kłamią etatowo?Nie,popierałem Go i w wielu sprawach nadal się zgadzam,ale w SPRAWIE ZWIERZĄT SIĘ NIE ZGADZAŁEM,NIE ZGADZAM I NIGDY Z NIKIM NIE ZGODZĘ,JEŻELI BĘDZIE UWAŻAŁ ZWIERZĘ ZA COŚ GORSZEGO,BEZDUSZNĄ ISTOTĘ,LUB TRAKTOWAŁ JAK RZECZ.Nie chodzi tu tylko o Zwierzęta hodowane na futra,tylko o wszystkie zwierzęta.Te,które są zabijane,żeby ludzie mogli je zjeść i żeby mogli żyć też.Tyle razy już o tym pisałem,mówiłem,że jak ktoś inteligentny obserwuje moją osobę,to do znudzenia się z tym spotykał.Nigdy nie było polityka,z którym zgadzałem się w 100%,albo partii,której program pasował by w 100%.Rzygać mi się chce już od dawna na to wszystko i dawno straciłem nadzieję na poprawę losu zwierząt,choć bywało,że trochę się zatliła nadzieja.Razem z Kviatkovą Hrabiną,dzięki Niej i Ludziom Nam przyjaznym mamy Swoje stadko i chociaż One mają za…,bezstresowe życie.Ile damy radę to pomożemy,świata nie zbawimy i nie naprawimy,bo się nie da.Pomagajcie Pomagać gdzie można,wtedy choć części Zwierząt cierpiących los się polepszy.Działajcie nie mundrkujcie w netach i komentarzach. @martakviatkova @fundacja.ast @czarnypies_i_bialykot @niekupujadoptujcom @pomagaj_pomagac_rozaland