Marcin Różalski, zawodnik MMA, wraca do ringu. Na profilu społecznościowym KSW pojawiło się nagranie, które zapowiada walkę popularnego „Różala”.

W ubiegłym roku Marcin Różalski publicznie ogłosił, że kończy karierę sportową. Zawodnik podkreślał wówczas, że doskwierają mu kontuzje i nie jest w stanie zagwarantować swojej obecności w ringu żadnej z federacji.

„Różal” skupił się na działalności charytatywnej i internetowej. Udzielał licznych wywiadów, prowadził swojego vloga. Za każdym razem podkreślał, że brakuje mu walk. Przyznawał jednocześnie, że jest uzależniony od adrenaliny i chciałby stoczyć jeszcze przynajmniej kilka pojedynków.

Okazuje się, że chęć stanięcia oko w oko z rywalem jest bardzo silna. Marcin Różalski zdecydował się bowiem wrócić do ringu. Ogłosiła to wczoraj federacja KSW.

Marcin Różalski wraca do ringu. Wzruszający moment

W mediach społecznościowych KSW pojawiło się nagranie, które stanowi zapowiedź powrotu Różalskiego do walk. „Różal” nie będzie wojował jednak bezpośrednio dla KSW, lecz w ramach nowego projektu federacji – „Genesis”. Tam zawodnicy będą bić się, co ostatnio staje się bardzo popularne, na gołe pięści. To pasuje Różalskiemu, który już kilka miesięcy temu mówił, że chciałby sprawdzić się w takiej formule.

Wspomniane nagranie ma wzruszający charakter. Widać bowiem, że rozemocjonowany Różalski jest bardzo naturalny i cieszy się z powrotu do zawodowego sportu. W pewnym momencie przyznaje, że nic innego w życiu nie potrafi i… po prostu się rozkleja.

Film odbił się szerokim echem w sieci. Skomentowało go wielu internautów. „Kawulski to zawsze umiał w trailery, ale to jest k**wa mistrzostwo świata i okolic, nie dało się lepiej. Tarantino dzwoni po porady” – napisał jeden z nich chwaląc przy okazji szefa KSW, Macieja Kawulskiego.

źródło: YouTube/KSW