Sąd zdecydował o zwolnieniu Michała Sz. „Margot” z aresztu. Niedługo późnej na profilu „Stop Bzdurom” ukazało się wulgarne oświadczenie, wraz ze zdjęciem środkowego palca „Margot”. Na publikację zareagował były wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. – Jest nowy przekaz bohatera „postępowej Polski”, inteligencji, celebrytów – napisał eurodeputowany.

„Margot” zwolniono z aresztu tymczasowego w piątek. Uchylenie postanowienia sądowego potwierdziła warszawska prokuratura okręgowa. W reakcji na zdarzenie na profilu społeczności LGBT „Stop Bzdurom” opublikowano oświadczenie „Margot” o tytule: „POLSKO TY HÓJU PRZESTAŃ MI MARGOT ARESZTOWAĆ”.

„Koledzy z więzienia kazali przekazać, że Ziobro jest jeb… ch…. Niniejszym to czynię. Do zobaczenia ziomeczki – jeszcze do was wrócę. Było… głównie nudno, będę opowiadać na dniach. (…) Odpowiadać mediom będę od przyszłego tygodnia. Na razie dajcie mi czas na czas z przyjaciółkami, miłość, seks i jedzenie” – czytamy w komunikacie.

Jak się łatwo domyślić wpis wywołał falę reakcji w sieci. Wiele osób krytykuje sposób ekspresji, w tym zdjęcie. „Twierdzę, że Margot jako symbol walki o prawa LGBT wyrządzi więcej szkody niż pożytku” – uważa Agnieszka Gozdyra z Polsat News.

Komentarz w tej sprawie zamieścił także Patryk Jaki. Według byłego wiceministra sprawiedliwości osoby, które broniły aktywistów LGBT nie powinny się dziwić ostatnią publikacją. – Jest nowy przekaz bohatera „postępowej Polski” , inteligencji, celebrytów. To cytuję: „POLSKA TY HÓJU”. Wpisuje się we wcześniejszy manifest „rozje..ć państwo prawa” – napisał.

— Patryk Jaki – MEP (@PatrykJaki) August 29, 2020

– Czas na kolejne listy poparcia UE, ONZ, artystów, wielkich miast – dodał.

