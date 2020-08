Sąd wypuścił Michała Sz. „Margot” z aresztu. Zdjęcie przedstawiające środkowy palec postaci LGBT zbulwersowało niektórych internautów. Swoim komentarzem podzieliła się Agnieszka Gozdyra. – Mam wobec postaci Margot wątpliwości wynikające nie tylko z tego zdjęcia, wulgarnego i głupiego – zauważyła dziennikarka.

Sąd podjął decyzję o zwolnieniu Michała Sz. „Margot” z aresztu tymczasowego. Niedługo po wyjściu na Facebooku „Stop Bzdurom” pojawiło się zdjęcie Margot. Wulgarny gest, plansza z hasłem: „POLSKO TY HÓJU PRZESTAŃ MI MARGOT ARESZTOWAĆ”.

Sąd zdecydował o zwolnieniu Michał Sz. ps. „Margot” z aresztu tymczasowego. Na stronie FB „Stop Bzdurom” już pojawiło się zdjęcie Michała Sz. wykonującego wulgarny gest, a także jego przesłanie, w którym obraża ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, rzekomo przekazując słowa kolegów z aresztu.

W oświadczeniu atakuje ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. „Koledzy z więzienia kazali przekazać, że Ziobro jest je.* ch**. Niniejszym to czynię. Do zobaczenia ziomeczki – jeszcze do was wrócę” – czytamy. Poniżej cały tekst:

Agnieszka Gozdyra: Mam wobec postaci Margot wątpliwości wynikające nie tylko z tego zdjęcia

Na oświadczenie zareagowała Agnieszka Gozdyra z Polsat News. „Symbole są bardzo ważne. Symbolem jest Anna Grodzka, Ewa Hołuszko. Stoi za nimi biografia, historia. Twierdzę, że Margot jako symbol walki o prawa LGBT wyrządzi więcej szkody niż pożytku” – przekonuje dziennikarka.

Foto z profilu FB Stop Bzdurom. M pic.twitter.com/TGhz5WNcfQ — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) August 29, 2020

„Mam wobec postaci Margot wątpliwości wynikające nie tylko z tego zdjęcia, wulgarnego i głupiego. Co nie zamyka dyskusji o proporcjonalności zastosowanych środków” – dodaje.

Z tezami dziennikarki nie zgodziła się posłanka Lewicy Beata Maciejewska. Według niej, wpisy Gozdyry ilustrują oczekiwania elit, że mniejszości powinny być grzecznymi i godnymi symbolami. – Większość może dać prawa mniejszości, gdy ta po prostu jest „ładna” – napisała.

– Symbole powinny być godne, a nie marne. Tylko i aż tyle, Pani poseł – odpisała dziennikarka. To jednak nie przekonało Maciejewskiej, która zaakcentowała, że Margot jest człowiekiem.

– Nie wiem, z którą częścią mojego wpisu Pani dyskutuje, bo nie odmawiam Margot człowieczeństwa. Piszmy na temat – odpowiedziała Gozdyra.

Pani uprzedmiotawia Margot, pisze o Niej jako o niegodnym symbolu, który się Pani nie podoba. Pisze tak Pani o człowieku, który spędził kilkanaście dni w areszcie, oddał wolność za sprawę. Z tym właśnie dyskutuję – ze sposobem prezentacji i oceną, która płynie z ust elity. — Beata Maciejewska🗽#PosłankaLewicy 💃🏻 (@B_Maciejewska) August 29, 2020

Pisanie o kimś jako o symbolu (złym czy dobrym) nie jest uprzedmiotowianiem. Pozdrawiam. — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) August 29, 2020

Źródło: Twitter, Polsat News