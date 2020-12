Margot, znana i niezwykle kontrowersyjna lewicowa aktywistka, znów dała o sobie znać. Tym razem za sprawą wpisu na Instagramie, do którego dołączyła film z ataku na policję.

Margot, czyli właściwie Michał Szutowicz, przedstawia się jako osoba niebinarna i prosi, by używać w stosunku do niej żeńskiej formy. O aktywistce głośno zrobiło się za sprawą ataku na ciężarówkę organizacji pro-life. W efekcie lewicowa działaczka trafiła do aresztu, a jej zamknięcie wywołało liczne protesty na ulicach. Ostatecznie opuściła celę, jednak sprawa będzie miała swój ciąg dalszy.

Teraz Margot znów daje o sobie znać. Wszystko za sprawą wpisu, który został opublikowany na jej profilu w serwisie Instagram. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że przedstawia on… atak na policję. Aktywistka podkreśla, że post jest autorstwa warszawskiego squatu „Syrena”. Wcześniej miał zostać usunięty przez administrację Facebooka.

„Gdy policję masz pod domem witaj wodą lub betonem. Autorstwo” – czytamy na profilu społecznościowym prowadzonym przez Margot.

Margot publikuje skandaliczny film

„Przedwczoraj w trakcie pałowania i zatrzymywania osób biorących udział w solidemie pod komendą na wilczej policja próbowała obstawiać nasz dom. Nie ma dla policji miejsca pod wolnościową przestrzenią i nie będzie nam blokować wejścia do chaty!” – cytuje aktywistów „Syreny” Margot. „Od teraz za każdym razem jak będą się pojawiać to będą odpowiednio witani” – czytamy.

„Dzięki Wam za to, że jesteście na ulicach i wspieracie osoby zatrzymywane. Jasny przekaz prosto z serca – każdy policjant to wiadomo kto” – napisano w dalszej części komentarza.